الرئيس السيسي يفتتح اليوم المدينة الصناعية بالروبيكي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح، اليوم المدينة الصناعية بالروبيكي.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وهذا المشروع يتضمن إنشاء مدينة صناعية تم نقل منطقة المدابغ الموجودة بسور مجرى العيون بمصر القديمة إليها.

وهي مدينة متخصصة في كل ما يخص دباغة الجلود بهدف استعادة مصر دورها الرائد في هذه الصناعة.

ويضم المشروع منطقة وحدات إنتاجية وخدمات مساعدة على مساحة 511 فدانا، تشتمل على مدبغة نموذجية على غرار المدابغ العالمية لتكون مثالا جيدا للتطوير والتحديث ،كما سيتم بها أختبار نوعية الجلود وتطوير التصميمات والألوان الجديدة للمنتجات الجلدية ،بجانب القيام بعمليات التدريب للموارد البشرية العاملة بالقطاع لصقل مهارتهم الفنية وفقا لأحدث الطرز العالمية.

ومنطقة محطات المعالجة لمياه الصرف الصناعى والصحى(كروم _مالح _عام ) والمدفن الصحى طبقا لأحدث التكنولوجيات بما يتفق مع متطلبات التوافق البيئى على مساحة 282 فدانا.

ومنطقة الغابة الشجرية وتروى بمياه الصرف بعد المعالجة وهى على مساحة 280 فدانا.

ومركز تكنولوجيا الدباغة وصناعة الجلود على مساحة 6000 متر مربع.

ومنطقة للصناعات المتكاملة (مدابغ _مصانع جيلاتين وغراء _مخازن _كيماويات _متاجر)