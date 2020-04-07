عودة 2700 عامل مصري من العالقين بالكويت عبر 16 رحلة اليوم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا، اليوم الثلاثاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، يفيد بعبور مطار الكويت الدولي 23 رحلة طيران تحمل على متنها 4030 راكبا إلى مطارات 6 دول هي، مصر، والإمارات، ولبنان، والأردن والمغرب، وقطر، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى 4 مطارات في مصر لـ 16 رحلة تقل 2700 عامل مصري من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 16 ستصل إلى مطارات القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت إلى أن الرحلة الأولى تصل مطار سوهاج وعلى متنها 145عاملا، والرحلة الثانية قيام من مطار الكويت 11:30 تصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 165 عاملا، والرحلة الثالثة قيام من مطار الكويت 12:30 وتصل مطار أسيوط وعلى متنها 165 عاملا.

وأضاف التقرير، أن الرحلة الرابعة، تصل مطار القاهرة وعلى متنها 250 عاملا، والخامسة قيام من الكويت 14:15 وصول مطار القاهرة، وعلى متنها 190 عاملا، والرحلة السادسة قيام من الكويت 14:50 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 250 عاملا، والرحلة السابعة قيام من الكويت 16:15 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 190 عاملا.

أما الرحلة الثامنة قيام من الكويت 17:05، وتصل إلى مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة العاشرة قيام من الكويت 19:00، وصوله إلى مطار الإسكندرية وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الحادية عشر قيام من الكويت 19:05، وصول إلى مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية عشر، قيام من الكويت 20:05، وصول إلى مطار أسيوط، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة عشر، قيام من الكويت 20:30 وصول إلى مطار القاهرة ، وعلي متنها 165 عاملا، والرحلة الرابعة عشر رقم 5048، قيام من الكويت 21:30 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 165 عاملا، والرحلة الخامس عشر رقم 210 قيام من الكويت 23:55 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة عشر ، قيام من الكويت 23:55 وصول مطار الإسكندرية وعلى متنها 145 عاملا.