إيران تؤكد اعتقال سويديين اثنين بتهمة تهريب مخدرات

أكدت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى اعتقال سويديين اثنين للاشتباه في تورطهما في أنشطة لتهريب مخدرات.



وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، إن وزارة الخارجية الإيرانية أبلغت بالفعل السفارة السويدية في طهران.



ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن إسماعيلي، للموقوفين الحق في طلب المساعدة القنصلية.



وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أفادت باعتقال الشخصين في وقت سابق هذا الشهر، وقالت إنهما يتبعان عصابة مخدرات دولية، دون مزيد من التفاصيل.



جدير بالذكر أن القضاء الإيراني يمكنه إصدار عقوبة الإعدام في الجرائم الخطيرة للاتجار بالمخدرات.



من ناحية أخرى، قالت الخارجية السويدية إنها على علم بالقضية منذ يناير و"تتابعها عن كثب".



وصرح كريستيان أوجي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الموقوفين في العشرينات من العمر وأن السفارة السويدية "على تواصل مستمر" معهما.