قال الدكتور نادر حسين محروس، مدير مستشفى الحميات في أسوان، إن حالات الإصابة والوفيات بكورونا انخفضت بشكل ملحوظ.



وحذر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التاسعة»، مساء الاثنين، من نفخ الأضحية بالفم بعد ذبحها، لفصل الجلد عن اللحم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تنتقل عدوى الإصابة بكورونا بسبب هذا الفعل إلى اللحم، خاصة وأن هناك حالات مصابة لا تظهر عليها أعراض المرض.



وشدد على ضرورة أخذ الحذر الكافي حرصًا على عدم انتشار الفيروس المستجد من خلال النفخ في الأضحية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

