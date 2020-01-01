انخفاض أرباح ماكدونالدز بنسبة 68% بسبب فيروس كورونا

قالت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز، إن صافي دخلها الربعي انخفض بنسبة 68% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، ليصل إلى 484 مليون دولار، وذلك في ظل استمرار تأثير تفشي فيروس كورونا على نتائج المطاعم.

وقد تراجعت الإيرادت بنحو الثلث لتسجل 3.8 مليار دولار، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 24%، ويرجع ذلك لتأثير إجراءات الإغلاق خارج الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في بريطانيا وفرنسا.

وقال المدير التنفيذي كريس كيمبزينسكي في بيان صحفي: "تواجدنا القوي في خدمة طلب الطعام من السيارة " درايف ثرو" واستثماراتنا في التوصيل والأمور الرقمية على مدار الأعوام القليلة الماضية ساعدنا بصورة جيدة خلال هذه الأوقات التي تتسم بالغموض".

وأضاف: "رأينا تحسنا مستمرا في نتائجنا على مدار الربع الثاني مع إعادة فتح الأسواق حول العالم".

وقالت الشركة إن جميع مطاعمها تقريبا حول العالم فتحت أبوابها لخدمة العملاء بحلول نهاية يونيو الماضي، على الرغم من أن بعض المطاعم اقتصر عملها على خدمة طلب الطعام من السيارة والتوصيل للمنازل.