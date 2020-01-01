جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة المصرية على حل أزمة سد النهضة الإثيوبي وفقًا للمسار التفاوضي.

وقال «السيسي»، خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي، صباح الثلاثاء، إنه «يتم التفاوض حاليًا على ملء وتشغيل سد النهضة، ونتمنى الوصول إلى اتفاق حول ذلك، وسنستمر في هذا الأمر».

وأضاف «اللي بيسأل لو منجحناش في التفاوض إيه اللي هيحصل، لا إن شاء الله هننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول إلى اتفاق على الأقل يحقق مصالحنا».

وأوضح أن «الاهتمام بأزمة سد النهضة طبيعي، لكن الناس بتتكلم في موضوع أو مسار مش في مصلحة الدولة»، متابعًا: «أنا عمري ما قلت كلمة صعبة حتى في أصعب الظروف».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، افتتاح المنطقة الصناعية بالبروبيكي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.