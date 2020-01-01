محكمة ماليزية تقضي بحبس رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لمدة 12 عاما

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قضت محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق لمدة 12 عاما بعد إدانته بارتكاب اتهامات بالفساد متعلقة بصندوق ماليزيا للتنمية بيرهاد.