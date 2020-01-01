 محكمة ماليزية تقضي بحبس رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لمدة 12 عاما - بوابة الشروق
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محكمة ماليزية تقضي بحبس رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لمدة 12 عاما

محاكمة يتورط فيها رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبدالرزاق
محاكمة يتورط فيها رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبدالرزاق
بانكوك - د ب ا:
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 1:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 1:49 م

قضت محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق لمدة 12 عاما بعد إدانته بارتكاب اتهامات بالفساد متعلقة بصندوق ماليزيا للتنمية بيرهاد.

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