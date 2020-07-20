رئيس الوزراء اليمني: نحتاج لأن تكون الجامعة العربية حاضرة معنا

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، إن لقاءه بالسفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كان أكثر من رائع، مشيرًا إلى أن اللقاء تضمن الحديث عن التفاصيل والتنقل بين الملفات اليمنية المختلفة.

وأضاف عبد الملك، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنه أطلع «أبو الغيط» على التفاصيل والإطار العام للأوضاع في اليمن، متابعًا: «نحتاج لأن تكون الجامعة العربية حاضرة معنا».

وعن الأوضاع في ليبيا، أعرب عن أمنياته في أن تعود الأوضاع الليبية مستقرة، موضحًا: «هناك استمرار مسلسل لنزاعات لمدة خمس سنوات، ومخاوف من الحدود الغربية والسلاح وغيره».

وأكد رئيس الوزراء اليمني على أهمية حل الأزمة في ليبيا داخليًا بدون تدخل خارجي، وفقًا لما جاء بمبادرة «إعلان القاهرة»، فضلًا عن تفعيل العلاقات العربية المشتركة؛ للحفاظ على الدور الوطني.