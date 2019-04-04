المنوفية: ضبط مصنع لتصنيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشبين الكوم

قال الدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، إنه تم ضبط مصنع لتصنيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى قري مركز شبين الكوم، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرضها على النيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك خلال حملة مكبرة لإدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية على أماكن تداول اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز وقري المحافظة.

وقال مدير الطب البيطري - في تصريح اليوم الثلاء، إن المحافظ شدد على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل أكد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم الموافقة على ترخيص وتشغيل 90 مزرعة ماشية و28 ترخيص لمزارع دواجن، مشيرا إلى عمل 25 معاينة من طلبات إنشاء مزارع الماشية والدواجن لدراستها تمهيدا للموافقة على الترخيص بالتشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط، وكذا الموافقة على إصدار ترخيص منحلين.

وأضاف أنه تم المرور والمتابعة على 2520 فدان حدائق فاكهة و250 فدانا لمحاصيل الخضر بنطاق المحافظة وذلك بهدف حل المشاكل التي تواجه المزراعين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بكافة المحاصيل الزراعية.