قال محمد راشد أحد أقارب المصريين الاثنين اللذين أعلنت وزارة الهجرة مقتلهما في المملكة العربية السعودية على يد مواطن سعودي، إن أحد المتوفيين يبلغ من العمر 35 عامًا والآخر 55 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المتوفيين كانا يجريان أعمال نجارة لدى الجاني، حيث أبلغهما بأعمال سباكة لكي يقوما بها، ليردا عليه بأنهما لا يعملان في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه ذهب من أمامهما، ليعود مرة أخرى ويقتلهما غدرًا في ظهرهما وهما يؤديان عملهما.

وأكد أن قريبيه لم يثيرا أية مشاكل طوال حياتهما، موضحًا أن أحدهما لديه ستة أبناء والآخر لديه خمسة.

وتتابع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج –بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة العربية السعودية- عن كثب حادث مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات (نجارين مسلح)، على يد مواطن سعودي طلقًا بالرصاص، وذلك بعد أن نشبت مشاجرة حادة بينهما وبين المواطن السعودى تحولت إلى جريمة جنائية، وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي.

وقد أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الجاني قد اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية، مشيرة إلى التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات، كما تبين أن المواطنين المصريين الاثنين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى «عادل عبد الإمام حسين – مواليد 1983» والآخر يدعى «عز الدين محمد عبد الشافي - مواليد 1967».