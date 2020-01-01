الدائنون الدوليون يكثفون الضغوط على الأرجنتين لقبول مقترح جدولة الديون

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كثف الدائنون الدوليون، ضغوطهم على الأرجنتين للقبول باقتراحهم لجدولة ديونها وقالوا إنهم يؤيدون احتفاظ المستثمرين بأغلب ديون الأرجنتين الخارجية.

ويرفض الدائنون ما قدمته الأرجنتين باعتباره عرضها النهائي لإعادة جدولة ديون بقيمة 65 مليار دولار ودافعوا عن مقترحهم في رسالة إلى وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان.

وبحسب الرسالة التي تم نشرها اليوم الثلاثاء، فإن ثلاث مجموعات للدائنين الرئيسيين للأرجنتين بعثوا بها يوم 20 يوليو الحالي.

ويؤيد مقترحات الدائنين، مجموعات منهم تمتلك حوالي 60 في المئة من سندات الأرجنتين بالعملات الأجنبية و51 في المئة من إجمالي سنداتها الدولية.

كانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت في مطلع الأسبوع الحالي رفض اقتراح الدائنين الدوليين، وقالت وزارة الاقتصاد في بوينس آيرس اليوم السبت إنه لا يمكن تلبية الطلبات الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان "لن يكون الأمر غير مسؤول فحسب، بل سيكون غير عادل أيضا".

وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، يتهدد الإفلاس البلاد مجددا، وسيكون ذلك المرة التاسعة الذي تتخلف فيه البلاد عن السداد في تاريخ الأرجنتين.

وطالب المقرضون مؤخرا برفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية وإدخال تغييرات على بعض البنود التعاقدية. ومع ذلك ، فإن الحكومة الأرجنتينية تتمسك بعرضها الأخير وليست مستعدة لتقديم أي تنازلات أخرى.

وتواجه الأرجنتين أزمة مالية واقتصادية خطيرة، وزاد معدل التضخم بأكثر من 50% مؤخرا.

ويتوقع الخبراء للعام الحالي أن ينخفض ​​الاقتصاد بنحو عشرة بالمئة.

وفي نهاية مايو، فشلت الأرجنتين في دفع 503 ملايين دولار من الفوائد، مما أدى إلى التخلف عن سداد المدفوعات.