منظمة بيئية في ألمانيا: الشكاوى أسفرت عن تراجع التلوث الناجم عن محركات الديزل

أرجعت جمعية "أوم فيلت هيلفه" الألمانية المعنية بحماية البيئة التراجع في التلوث الجوي الناتج عن انبعاثات الديزل العام الماضي إلى الشكاوى التي قدمتها لدى 40 مدينة ألمانية.



وذكرت الجمعية في برلين، اليوم الثلاثاء، أن انخفاض نسبة ثاني أكسيد النيتروجين الضار من عام 2018 إلى عام 2019 في مدن قدمت الجمعية فيها شكاوى للالتزام بالقيمة الحدية، يزيد بمقدار الضعف في المتوسط عن الانخفاض الذي شهدته مدن أخرى لم يتم تقديم شكاوى بها.



وتستند الجمعية إلى تقييمها لبيانات شبكة القياس الصادرة من الهيئة الاتحادية لحماية البيئة بألمانيا.



وبحسب الجمعية، تراجع تركيز ثاني أكسيد النيتروجين في المتوسط السنوي بقيمة 1ر2 ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء في المدن التي لم يتم تقديم شكاوى بها، فيما بلغت قيمة التراجع في المدن التي تم تقديم شكاوى بها 2ر4 ميكروجرام.



وقال المدير التنفيذي الاتحادي للجمعية، يورجن رش: "حققنا من خلال شكاوينا انشغالا مكثفا للأوساط السياسية بضرورة مكافحة تلوث الهواء وتعزيز حركة القطارات والحافلات والدراجات في المدن"، لافتا إلى أن تأثير الإجراءات التي تم اتخاذها مثل حظر سير سيارات الديزل القديمة، يظهر حاليا في قيم القياس.