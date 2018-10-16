كوريا الجنوبية وأمريكا تعدلان اتفاقية بشأن الصواريخ لمراقبة شبه الجزيرة الكورية

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها سوف تتمكن من تحقيق خططها لبناء قمر اصطناعي خاص بها للمراقبة بصورة أسرع، عقب أن وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تغيير تعليماتها بشأن الصواريخ.

وأوضح كيم هيون تشونج، نائب مدير مكتب الأمن الوطني بكوريا الجنوبية، أن أمريكا وافقت على رفع القيود السابقة المفروضة على استخدام الوقود الصلب من أجل منصات الصواريخ، ووفقا للاتفاقيات الحالية، فإنه يتعين على أمريكا التوقيع على إجراء مثل هذه التغيرات.

ويشار إلى أن استخداد وقود الصواريخ الصلب أسهل في الاستخدام، كما أنه يحد من وقت الإعداد للإطلاق، حيث أنه يمكن تزويد الصواريخ بالوقود في وقت أبكر.

وتتعلق اتفاقية كوريا الجنوبية مع أمريكا بالوقود الصلب بالنسبة للصواريخ متعددة المراحل المستخدمة في نقل الحمولة إلى المدار.

ويمكن استخدام هذه الطريقة في المستقبل لإطلاق الأقمار الاصطناعية للاستطلاع في مدار قريب من الأرض على ارتفاع ما بين 500 إلى 2000 كيلومتر.

وبمجرد إطلاقها في المدار، سوف تتيح الأقمار الاصطناعية للحلفاء مراقبة منطقة شبه الجزيرة الكورية بأكملها على مدار الساعة.