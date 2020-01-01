البرهان يشيد بالعلاقات السودانية الألمانية في كافة المجالات

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بعمق ومتانة العلاقات السودانية الألمانية في كافة المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقائه سفير ألمانيا لدي السودان اولريش كلوكنر، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، حيث منح البرهان السفير الألماني وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرا وعرفانا لدوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك الي آفاق أرحب.

بدوره، أشاد السفير الألماني بالتطور الكبير الذى شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن إعجابه بالتحول والتغيير السلمي الإيجابي الذي حدث بالسودان، مشيرا إلى زيارتي الرئيس الألماني ووزير الخارجية الي السودان، ومؤكدا دعم بلاده لإنجاح الفترة الإنتقالية وتعزيز الإصلاحات الإقتصادية في السودان.

وأعرب السفير الألماني عن شكره وإمتنانة لحكومة وشعب السودان لما وجده من تعاون خلال فتره عمله بالخرطوم مشيرا إلى مساهمة بلاده عبر مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في برلين أواخر يونيو الماضى.