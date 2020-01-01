إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد مالي

قضت المحكمة العليا الماليزية بإدانة رئيس الوزراء السابق محمد نجيب بن عبدالرزاق في جميع التهم السبع المتعلقة بالخيانة وغسل الأموال وإساءة استخدام المنصب، التي كانت سبباً في اختلاس 42 مليون رينجيت ماليزي من أموال شركة "إس.أر.سي" الاستثمارية الماليزية الدولية.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية، أن قاضي المحكمة العليا نزلان محمد غزالي في كوالالمبور أدان عبد الرزاق في جميع التهم التي وجهت إليه، والتي تتعلق باكتشاف ملايين الدولارات في حساباته المصرفية الشخصية في الخارج.

وقال غزالي، في حيثيات حكمه بإدانة "عبدالرزاق"، إنه "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن النيابة العامة أثبتت قضيتها بنجاح دون شك معقول، بموجب المادة 23 من قانون مكافحة الفساد الماليزي، والانتهاك الجنائي الثلاثة لاتهامات الأمانة، وتهم غسل الأموال الثلاثة بموجب قانون مكافحة الفساد".

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن عبد الرازق تعهد باستئناف الحكم الذي قد يتسبب في سجنه عدة سنوات، مضيفا أنه تم تضليله من قبل مصرفيين فاسدين، وأن القضية ذات دوافع سياسية.

ويواجه عبد الرزاق 67 عاما -الذي خسر مقعده في السلطة في انتخابات تاريخية قبل عامين- إمكانية السجن لمدد تتراوح بين 15 و20 عاما، إضافة إلى غرامات باهظة لكل تهمة من التهم السبعة، وقد تعهد بمواصلة القتال بدعوى.