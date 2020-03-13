زعيم كوريا الشمالية: سلامة بلادنا مضمونة إلى الأبد بفضل الأسلحة النووية

نقلت وسائل إعلام رسمية، أمس، عن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، قوله: إنه لن تكون هناك مزيد من الحروب لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية: إن تصريحات كيم جاءت فى استقبال للمحاربين القدامى خلال احتفاله بالذكرى الـ 67 لانتهاء الحرب الكورية، التى اشتعلت بين عامى 1950 و1953، وحلت ذكراها فى 27 يوليو.

وقال كيم، فى خطاب نقلته الوكالة: إن بلاده طورت أسلحة نووية كى تنال «قوة مطلقة» لدرء خطر اندلاع نزاع مسلح آخر، مؤكدا على الطبيعة الدفاعية للبرامج.

وأضاف: «الآن صرنا قادرين على الدفاع عن أنفسنا فى مواجهة أى شكل من أشكال الضغط الزائد والتهديدات العسكرية من القوى الاستعمارية والمعادية».

ومضى قائلا: «بفضل ردعنا النووى الدفاعى الموثوق به والفعال، لن تندلع حرب بعد الآن، وستكون سلامة بلدنا ومستقبله مضمونين بقوة إلى الأبد»، بحسب ما نقلتة وكالة «سبوتنيك» الروسية.