«جرينبيس»: صفقة شراء ألمانيا لطائرات «إف-18» ستتكلف 8 مليارات يورو

أوضحت تقديرات منظمة السلام الأخضر "جرينبيس"، أن الصفقة التي تسعى إليها وزارة الدفاع الألمانية لشراء 45 طائرة طراز "إف-18" من شركة بوينج الأمريكية، ستتكلف ثمانية مليارات يورو.

وانتهت حسابات "جرينبيس" إلى أن الصفقة ستتكلف على الأقل ما يتراوح بين 7.67 و8.77 مليار يورو.

يذكر أن معدي هذه الحسابات هما أوتفريد ناساوار، مدير مركز معلومات برلين للأمن عبر الأطلسي، وأولريش شولتس الضابط السابق، واستندت الحسابات إلى بيانات ديوان المحاسبة الأسترالي عن خطة لشراء طائرات "إف-18" في أستراليا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الألمانية تسعى إلى تبديل أسطول طائرات تورنادو المتقادمة التابع لسلاح الجو الألماني وإحلال ما يصل إلى 93 طائرة يوروفايتر و45 "إف-18" مكانها.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور أعلنت في أبريل الماضي، أنه من غير المنتظر إعداد مشروع قرار صالح للاتخاذ لهذا الغرض قبل 2022 أو 2023.

ومن المنتظر شراء المقاتلات الأمريكية ليستخدمها الجيش الألماني في القتال الجوي الإلكتروني وخطة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والمعروفة باسم "المشاركة النووية" للردع النووي، حيث تنص الخطة على تمكين الحلفاء في حال وقوع حرب من الوصول إلى الأسلحة النووية الأمريكية.

من جانبه، قال الكسندر لورتس، خبير التسليح في جرينبيس، إن الصفقة المزمعة لشراء الطائرات "لا تمثل إشارة كارثية على صعيد سياسة نزع التسلح وحسب بل تمثل أيضا تبذيرا لموارد مالية في أزمنة كورونا".