النمسا تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 20 ألفا و677 حالة، وقد تعافى منهم 18 ألفا و793 حالة، بينما توفى 713 حالة، مشيرا إلى وجود 89 حالة بالمستشفى، منها 15 حالة في العناية المركزة.

وأضافت أن أعلى الإصابات الجديدة تم تسجيلها في فيينا وبلغت 36 حالة، يليها النمسا العليا (30 حالة) والنمسا السفلى (23 حالة).

يشار إلى أن الحكومة النمساوية بدأت أمس تطبيق إجراءات احترازية مشددة في مراكز التسوق وعلى الحدود، كما تقيد حرية السفر إلى دول غرب البلقان.