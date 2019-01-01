سياسي ألماني بارز: إجراء اختبارات كورونا للعائدين أفضل من الإغلاق

دافع رئيس الاتحاد المسيحي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، عن إجراء فحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، للعائدين من عطلات من أماكن يرتفع بها خطر الإصابة بالفيروس.

وقال رالف برينكهاوس اليوم الثلاثاء لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية الألمانية (زد دي إف) إنه في ظل زيادة الإصابات على مستوى العالم، هناك مطالب "بتوخي الحذر مجددا".

وأضاف السياسي البارز الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة أنجيلا ميركل: "من الأفضل إجراء مثل هذا الاختبار بدلا من الدخول في إغلاق عام من جديد... لا نريد موجة ثانية في ألمانيا. هذا أمر في غاية الأهمية. لا نريد إغلاقا".

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يتم فرض قيود على مسار الحياة اليومية مجددا في الخريف كمال حدث في آذار/مارس الماضي، قال برينكهاوس إن هناك "فلسفة أخرى" حاليا، وأوضح أنه يجب فعل كل شيء حال ظهور فيروس كورونا على مستوى محلي من أجل الحيلولة دون انتشار المرض، وأكد أن ذلك نجح خلال شهور ماضية، ويجب أن يحدث في الخريف أيضا.

يذكر أن وزير الصحة الألماني ينس شبان أعلن أمس الاثنين عن إجراء الفحوص إلزاميا للعائدين من رحلات من مناطق يرتفع بها خطر الإصابة بالفيروس. ومن المقرر دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ الأسبوع القادم، وستكون الاختبارات مجانية.

واستبعد شبان توسيع نطاق إجراء الاختبارات ليشمل العائدين من دول لا تصنف عالية الخطورة.

وبحسب تصنيف معهد "روبرت كوخ" الألماني، تندرج دول مثل أفغانستان ومصر والولايات المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى ولوكسمبورج، حاليا ضمن مناطق الخطر.