الرئيس البيلاروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا دون أعراض

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد دون ظهور أية أعراض.

وقال لوكاشينكو - خلال زيارته للوحدة العسكرية 3214 التابعة لقوات وزارة الداخلية البيلاروسية - "الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أنكم تقابلون اليوم رجلًا تمكن من النجاة من فيروس كورونا المستجد بدون أعراض ظاهرة، لقد توصل الأطباء إلى هذا الاستنتاج يوم أمس"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأعلنت وزارة الصحة البيلاروسية اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك العدد إجمالي للإصابات إلى 67366 حالة، بالإضافة إلى 5 وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 543 شخصاً.

وذكرت الوزارة في وقت سابق أنها ترى اتجاها إيجابيا في الحد من حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في بيلاروسيا باتير بيرديكليشيف إن بيلاروسيا لا تزال في مرحلة تفشي عدوى (كوفيد-19) ما يجعل الوضع خطيراً إلى حد ما.