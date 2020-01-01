 البرازيل تسجل 614 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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البرازيل تسجل 614 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أشخاص يضعون كمامات يسيرون في شارع تسوق في ريو دي جانيرو يوم 29 يونيو 2020. تصوير: لوكاس لانداو - رويترز
أشخاص يضعون كمامات يسيرون في شارع تسوق في ريو دي جانيرو يوم 29 يونيو 2020. تصوير: لوكاس لانداو - رويترز
ريو دي جانيرو (رويترز)
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:33 ص

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل يوم الاثنين مليونين و442375 بينما بلغ عدد الوفيات 87618، إذ واصلت الإصابات الارتفاع في ثاني أكثر دول العالم تضررا من الجائحة.

ورصدت البرازيل 23384 إصابة جديدة و614 وفاة.


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