البرازيل تسجل 614 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل يوم الاثنين مليونين و442375 بينما بلغ عدد الوفيات 87618، إذ واصلت الإصابات الارتفاع في ثاني أكثر دول العالم تضررا من الجائحة.ورصدت البرازيل 23384 إصابة جديدة و614 وفاة.