ميانمار تمدد حظر دخول الأجانب حتى 31 أغسطس بسبب كوفيد-19

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مددت ميانمار، تعليق الرحلات التجارية الدولية إليها حتى 31 أغسطس، حسبما أعلنت اللجنة المركزية للسيطرة على كوفيد-19 برئاسة الزعيمة الفعلية أونج سان سوكي.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن ميانمار قررت أيضا تمديد تعليق منح التأشيرات وخدمات الإعفاء من التأشيرة حتى نهاية أغسطس.

وتقول إدارة الطيران المدني في البلاد إن الرحلات الداخلية للسياحة الداخلية ستظل تعمل.

ولا يزال يُسمح للمواطنين الأجانب الذين يدخلون البلاد من أجل تنفيذ مشاريع وللأعمال المعتمدة بدخول البلاد، ولكن سيتعين عليهم الخضوع لفحوصات الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 والخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع عند الوصول.