فايزر تتوقع تحسنا تدريجيا في نتائجها خلال النصف الثاني من 2020

أعلنت شركة فايزر، عملاق الدوائيات، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع تحسنا تدريجيا في نتائجها في النصف الثاني من العام وذلك بعد التراجع الجزئي الذي سجلته في الربع الثاني بسبب أزمة كورونا.



ولهذا السبب، رفعت فايزر بعض الشيء من توقعاتها لعام 2020، حيث توقعت أن تتراوح عائداتها بين 6ر48 و6ر50 مليار دولار مقابل 75ر51 مليار دولار في العام الماضي.



وتأمل إدارة الشركة في استقرار سعر صرف فايزر بعد تعديل النتائج، حيث كانت تتوقع في السابق تراجع سعر السهم، لكنها أعلنت الآن أنها تسعى إلى تراوح سعر السهم بين 85ر2 و95ر2 دولار.



غير أن جائحة كورونا لم تتسبب في حدوث اضطرابات شديدة لفايزر في سلاسل التوريد، كما أن مصانع الشركة على مستوى العالم واصلت التوريد بمستوياتها الطبيعية، لكن الإغلاق في العديد من الدول أثر على نتائج الربع الثاني ولاسيما في على أنشطة التسويق والمبيعات في الولايات المتحدة على نحو خاص. كما أثر على نتائج الشركة إحجام الناس عن الذهاب إلى المستشفيات والأطباء خوفا من الإصابة بالعدوى الأمر الذي تراجع الأدوية والأمصال الموصوفة.



وأدت هذه العوامل إلى تراجع عائدات الشركة في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 11% لتصل إلى 8ر11 مليار دولار، فيما تراجع صافي الربح بمقدار نحو الثلث ليصل إلى 4ر3 مليار دولار.