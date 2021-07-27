 التعليم العالي تهنىء مدير صندوق رعاية المبتكرين لانتخابه لفترة ثانية لرئاسة المنظمة الإفريقية للمترولوجيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم العالي تهنىء مدير صندوق رعاية المبتكرين لانتخابه لفترة ثانية لرئاسة المنظمة الإفريقية للمترولوجيا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 7:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 7:27 م

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة ومديرو المراكز والمعاهد البحثية الدكتور محمد أحمد عامر الأستاذ بالمعهد القومى للمعايرة والمدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لإعادة إنتخابه لفترة ثانية لرئاسة المنظمة الإفريقية للمترولوجيا (AFRIMETS)، وذلك خلال فعاليات الاجتماع الـ 14 للجمعية العمومية للمنظمة المنعقدة اليوم.

ويشترك بعضوية المنظمة 48 دولة على مستوى قارة إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية للمترولوجيا والمكتب الدولي للموازيين والمقاييس بفرنسا.

والدكتور محمد عامر، كان يشغل منصب رئيس المعهد القومى للمعايرة فى الفترة من عام 2015-2019، ومنصب نائب رئيس المنظمة للشئون العلمية فى الفترة 2017-2019، كما شارك فى العديد من الاجتماعات الدولية والمؤتمرات وورش العمل الخاصة باللجان الفنية بالمنظمة الأوروبية للمترولوجيا والمنظمة الإفريقية والاجتماعات السنوية الدورية لرؤساء معاهد المعايرة على مستوى العالم بمقر المكتب الدولى للمقاييس والموازين BIPM بفرنسا.


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