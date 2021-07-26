مقترح لتحويل عنابر وخنادق اليهود بشرم الشيخ إلى مزار سياحي عالمي

أكد أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، أن القاع السياحي بجنوب سيناء بصفه عامة ومدينة شرم الشيخ بشكل خاص يحتاج إلى تطوير بشكل يجذب جميع أنواع السياح، إضافة إلى تنوع المنتج السياحي، ليشعر السائح خلال تواجده بمدينة شرم الشيخ أنه في مدينة سياحية متكاملة.

وقال رئيس شعبة السياحة والفنادق في تصريح له اليوم الأربعاء، إنه يوجد مقترح خاص بتحويل عنابر وخنادق مساكن اليهود بمدينة شرم الشيخ إلى مزار سياحي عالمي، مما سيسهم في التنوع السياحي بالمدينة، ليكون له مردود إيجابي على زيادة السياحة الوافدة للمحافظة بشكل عام.

وأوضح أن فكرة تحويل عنابر وخنادق ومساكن اليهود التي توجد بمطلع منطقة الهضبة بشرم الشيخ إلى مزار سياحي كبير، تعد نقلة نوعية في مجال السياحة بالمدينة، ومن المقرر أن يضم هذا المزار الكثير من البازارات والأنشطة السياحية، والمشغولات اليدوية، كدرب البرابرة والموسكي وحارة اليهود، وخان الخاليلي بالقاهرة.

وأشار إلى أن بداية المزار تكون من أمام الجمعية بالهضبة نزولًا على السلالم الخاصة بالعنابر والممرات حتى قصر ثقافة شرم الشيخ، مؤكدًا أن هذا المزار سيكون قبلة هامة للسائحين، وسيصبح برنامج زيارة ثابت تضعه الشركات السياحية في برنامجها السياحي، إضافة إلى توفير فرص عمل للعديد من الشباب، ومصدر دخل لملاك الشقق هناك، خاصة أنه سيجري تحويل الشقق إلى محلات تجارية.