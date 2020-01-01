 الولايات المتحدة: قتيلان وعدد من الجرحى في تسرب كيمياوي بمصنع في تكساس - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة: قتيلان وعدد من الجرحى في تسرب كيمياوي بمصنع في تكساس

وكالات
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 3:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 3:32 م

قالت شركة "ليوندل باسل" إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر، في أعقاب تسرب حمض الأسيتيك بمصنع شركة للكيمياويات في لا بورت، بولاية تكساس، الليلة الماضية.

وقال بيان أصدرته الشركة إن الحادث وقع بعد إغلاق وحدة انتاج خلال اليوم لإجراء أعمال الصيانة الدورية. وأصيب اثنان من العاملين هناك بعقود بإصابات قاتلة، بينما تم نقل خمسة من العاملين بعقود وأحد الموظفين الدائمين بالشركة إلى مستشفيات محلية للعلاج، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشارت الشركة، إلى وقف التسرب وأن عمليات التطهير جارية، ذاكرة أن مراقبة الهواء تشير إلى عدم وجود أية مستويات تدعو للقلق على سكان المنطقة.

وقالت ليونديل إنه يجري التحقيق في أسباب الحادث.

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