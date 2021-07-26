رئيس وزراء الجبل الأسود: 2024 عام انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود، زدرافكو كريفوكابيتش، إن عام 2024 هو عام انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد كريفوكابيتش، وفقا "شبكة أخبار البلطيق"، أن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد، حيث تعد الأكثر تقدمًا من بين جميع دول غرب البلقان في مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن 78% من مواطني الجبل الأسود يتطلعون لنيل بلادهم عضوية الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذه هي الفرصة الوحيدة لكي تكون الجبل الأسود مختلفًة وأكثر تنظيما وترتقي بنوعية حياة المواطنين إلى المستوى الأعلى.

وأوضح رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود أن بلاده مازالت تفتقر إلى سجل حافل في تحسين سيادة القانون ولكنها ناقشت بالفعل هذا الأمر في مفاوضاتها لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى تعهد الحكومة الجديدة، التي تولت السلطة في ديسمبر الماضي، بمعالجة الفساد على جميع المستويات حيث كشفت عدة حالات لإساءة استخدام الأموال والفساد من قبل الإدارة العامة السابقة للبلاد.

يذكر أن مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي كان قد ذكر في تصريحات أدلى بها في وقت سابق أنه يتعين على الحكومة في جمهورية الجبل الاسود بذل المزيد من الجهود لتحقيق تقدم في مجال سيادة القانون وبالتالي إحراز تقدم في الطريق نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.