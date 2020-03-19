أرمينيا تعلن مقتل 3 جنود في اشتباكات مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب اثنان آخران خلال اشتباكات في منطقة جيجاركونيك الأرمينية بالقرب من الحدود مع أذربيجان بدأت ليلة الثلاثاء / الأربعاء.

كما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء عن بيان أصدرته وزارة الدفاع الأذربيجانية في باكو عبر الإنترنت القول إن جنديين أذربيجانيين أصيبا بجروح عندما تعرضت مواقع عسكرية في منطقة كالباكار بالقرب من الحدود مع أرمينيا لإطلاق نار اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن روسيا اقترحت على الجانبين وقف إطلاق النار من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفة أنها قبلت الاقتراح.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان يوم الاثنين الاتهامات بقيام جيش كل منهما بشن عملية قصف عبر الحدود على الجانب الآخر، وذلك بعد أقل من عام على خوض البلدين معارك دامية بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وأنهت أذربيجان وأرمينيا في تشرين ثان/نوفمبر، بوساطة روسية، جولة من المعارك بينهما استمرت 44 يوما حول منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 6500 شخص، فضلا عن خسارة الجانب الأرميني لأراض كانت تحت سيطرته، مقابل استعادة الجانب الأذربيجاني لمساحات واسعة من المنطقة التي كان خسرها في تسعينات القرن الماضى .