إيطاليا توافق على إعطاء لقاح مودرنا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما

قالت هيئة تنظيم الدواء في إيطاليا (ايفا) اليوم الأربعاء إنها وافقت على إعطاء لقاح مودرنا المضاد لكورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في إيطاليا.

ويعني هذا القرار أن الجهات التنظيمية الإيطالية وافقت على قرار وكالة الأدوية الأوروبية الذي أصدرته الأسبوع الماضي لتسمح بإعطاء الدواء لهذه الفئة العمرية. وقالت (ايفا) إن البيانات التي قدمتها وكالة الأدوية الأوروبية أظهرت أن اللقاح آمن وفعال للشباب.

وظلت بعض الدول مترددة في الموافقة على إعطاء اللقاح للشباب، بينما سمح البعض الآخر باستخدامه مع المرضى المعرضين للخطر.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأربعاء إن نحو 57 % من السكان الذين يبلغون 12 عاما فأكبر حصلوا على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا. وسجلت إيطاليا أمس الثلاثاء 4500 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال 24 ساعة.