رئيس جواتيمالا: سنحصل على 8 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

أعلن رئيس جواتيمالا، أليخاندرو جياماتيه، أن بلاده أعادت التفاوض مع روسيا حول شراء لقاحات "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا ومن المتوقع أن تحصل على 8 ملايين جرعة منها.

وأكد جياماتيه - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن بلاده دفعت الأموال المنصوص عليها في إطار العقد.

وكانت حكومة جواتيمالا صادقت على استخدام لقاحات "سبوتنيك V" الروسية في فبراير وحصلت على دفعات أولى من اللقاح في مايو ويونيو.

وفي 30 يونيو قالت وزيرة الصحة في جواتيمالا، ماريا آميليا فلوريس، إن هناك تأخرات في عملية توريد اللقاحات الروسية إلى بلادها، ليعلن لاحقا وزير الخارجية، بيدرو برولو، أن الطرفين أعادا التفاوض حول العقد الذي كان يشمل 16 مليون جرعة.