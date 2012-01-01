إتمام استحواذ اتستور على حصة الأغلبية في كوندور الألمانية للطيران

أعلنت شركة كوندور الألمانية للطيران في فرانكفورت، اليوم الأربعاء، إتمام صفقة استحواذ شركة اتستور لإدارة الثروات على حصة الأغلبية في كوندور.



تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء الموافقة على حزمة إنقاذ حكومية محدثة بقيمة 525 مليون يورو لصالح كوندور وهي الخطوة التي كانت شرطا لإتمام تدخل الصندوق الذي تم إنشاؤه في عام 2012 والذي تشير بياناته إلى أن رأس ماله الخاص يبلغ حاليا 5ر5 مليار يورو.



وستوفر اتستور 200 مليون يورو رأس مال جديد لكوندور كما أنها ستضخ نحو 250 مليون يورو لشراء طائرات جديدة مقابل حصولها على 51% من أسهم الشركة، وستبقي اتستور على الوظائف الموجودة لدى الشركة وعددها يقارب 4050 وظيفة.



وتعتزم الدولة الألمانية الإبقاء على حصة لها في كوندور عن طريق شركة ائتمانية.



وكانت الدولة الألمانية أنقذت الشركة في عام 2019 عن طريق مصرف "كيه إف دبليو" الحكومي لدعم التنمية وذلك بعد إفلاس المجموعة الأم توماس كوك البريطانية التي كانت تمتلك كوندور.



يشار إلى أنه بعد إعادة هيكلة الشركة في إطار عملية حماية جرى الإعلان عن العثور على مستثمر يمكنه الاستحواذ على المجموعة وهي شركة (بي جي إل) البولندية للنقل الجوي لكن الصفقة فشلت في اللحظة الأخيرة بسبب اندلاع جائحة كورونا في ربيع 2020.