 تقرير: الرئيس الإيراني المنتخب يتسلم مهام منصبه في 5 أغسطس - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يوليه 2021 11:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

تقرير: الرئيس الإيراني المنتخب يتسلم مهام منصبه في 5 أغسطس

طهران (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 11:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 11:38 ص

يتسلم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي مهام منصبه رسميا ويقدم اختيارات وزارية مقترحة في مراسم تبدأ في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم 5 أغسطس، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن عضو في البرلمان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن تقرير التليفزيون الإيراني أن البرلمان سوف يناقش تعيينات الوزراء ونائب الرئيس المقترحة اعتبارا من 7 أغسطس، ويجري التصويت حول الموافقة على التعيينات بعد ذلك بأسبوع، حسبما صرح عضو المجلس التنفيذي بالبرلمان محسني دهواني للتلفزيون الرسمي.

يشار إلى أن المحادثات التي تضم القوى العالمية لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران معلقة إلى ما بعد تولي رئيسي منصبه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك