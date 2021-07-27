البحرية الروسية تتسلم سفينة أبحاث جديدة أكتوبر القادم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية سيتسلم سفينة الأبحاث الجديدة (جيورجي شادرين) خلال شهر أكتوبر القادم، لتعمل كسفينة أبحاث لصالح الأسطول الشمالي في الجيش الروسي.

وذكر بيان صادر عن الدفاع الروسية- أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن مدينة مدينة مورمانسك شهدت اليوم احتفالية رسمية مخصصة لإنزال سفينة جيورجي شادرين إلى المياه، والتي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي 23370G لتعمل كسفينة أبحاث لصالح الأسطول الشمالي في الجيش.

وأشار البيان إلى أنه بعد أن تخضع السفينة للاختبارات من المفترض أن تسلم للجيش في أكتوبر القادم.

يشار إلى سلاح البحرية الروسي يمتلك حاليا سفينتي أبحاث من نفس فئة السفينة المذكورة هما: سفينة ميخائيل كازانسكي" التابعة لأسطول بحر البلطيق، و"ألكسندر فيرسوف" التي تعمل لصالح أسطول البحر الأسود.

وطورت هذه السفن للقيام بمهمات الأبحاث البحرية والهيدروجرافية، وجهزت بمعدات خاصة لصيانة عوامات الأبحاث البحرية، ويمكن الاعتماد عليها في نقل المؤن والمعدات والكوادر البشرية إلى مراكز الأبحاث.