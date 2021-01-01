هيئة سوق المال الصينية تجتمع بمسؤولي البنوك بهدف استعادة هدوء السوق

عقدت هيئة سوق المال الصينية اجتماعا عبر الإنترنت مع مسؤولي بنوك الاستثمار الكبرى في الصين مساء اليوم الأربعاء في محاولة لتهدئة مخاوف سوق المال من الحملة التي تشنها السلطات الصينية ضد شركات الخدمات التعليمية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الاجتماع تم ترتيبه على عجل بمشاركة ممثلي عدد من البنوك الدولية ورئاسه فانج شينجهاي نائب رئيس هيئة سوق المال الصينية.



وأضافت المصادر أن الرسالة التي خرج بها بعض المشاركين في الاجتماع هي أن سياسات قطاع التعليم هي المستهدفة بالحملة وليس الهدف الإضرار بالشركات في الصناعات الأخرى.



وقالت بلومبرج إن هذا الاجتماع هو أحدث إشارة إلى أن السلطات الصينية أصبحت أشد قلقا من موجة البيع الكثيف للأسهم في البورصات الصينية مما دفع المؤشرات الرئيسية إلى التراجع الشديد صباح اليوم الأربعاء.



ونشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية سلسلة مقالات قالت فيها إن الحملة مبالغ فيها، في حين يتكهن بعض المحللين بتدخل صناديق الاستثمار التابعة للدولة لشراء الأسهم بهدف دعم السوق.



واسترد مؤشر سي.إس.آي300 للأسهم الصينية خسائره المبكرة حيث أنهى تعاملات اليوم الأربعاء بارتفاع نسبته 2ر0%. وتعتبر البنوك الهدف الرئيسي لتدخل صناديق الاستثمار نظرا لوزنها الثقيل نسبيا على المؤشر الرئيسي.