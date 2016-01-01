فاز منتخب مصر لسلاح السيف على نظيره الروسي بنتيجة 45-41 في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ضمن منافست فرق الرجال بدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في أولى مبارياته بالدورثمن النهائي على صاحب الارض المنتخب الياباني بنتيجة 45-32 قبل الخسارة من منتخب كوريا المصنف الأول أولمبيا في الدور ربع النهائي ليلعب بعدها على تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الإيراني على المركزين الخامس والسادس في تمام الساعة 7:30 صباحا.

ويمثل منتخب مصر كلا من زياد السيسي, مهاب سامر, محمد عامر ومدحت معتز.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.