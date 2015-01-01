5 معلومات عن محمد والي مدير أمن الشرقية الجديد

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الداخلية 2021 لضباط الشرطة.

وشهدت حركة تنقلات الداخلية 2021، تعيين اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة مديرًا لأمن الشرقية، خلفًا للواء إبراهيم عبدالغفار.

وعمل اللواء محمد والي، مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، ثلاث سنوات قضاها بالمديرية حقق خلالها نجاحات عدة بإلقاء القبض على عدد من العناصر الإجرامية الخطرة.

وشغل منصب مدير مباحث مديرية أمن السويس خلال الفترة من 2015 حتى عام 2017، تمكن خلالها من القبض على 25 تشكيلًا عصابيًا تخصصت في قضايا السرقات.

وتمكن خلال فترة عمله مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، من كشف غموض واقعة مقتل رجل أعمال في أكبر فندق بالسويس، بالإضافة إلى إلقاء القبض على قتلة مستخلصي الجمارك بالصحراء.

وجرى تصعيده العام الماضي مديرًا لأمن البحيرة، لمدة عام واحد، قبل عودته إلى مديرية أمن الشرقية، مديرًا لأمن المحافظة.