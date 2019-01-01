شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللقاء الذي نظمته إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ضمن مبادرة «إيد على إيد نعمل مشروع جديد»؛ بهدف نشر ثقافة العمل الحر، والتعريف بالمشروعات الصغيرة.
وأعلن المحافظ، أن القيادة السياسية تعمل جاهدة على دعم التكتلات الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مطالبا بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المحافظ، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية؛ لزيادة دخل الأسر وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
ودعا المحافظ، خلال اللقاء، الفتيات والشباب إلى التوقف عن التفكير في العمل الحكومي وتبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ومعرفة الفرص المتاحة داخل المحافظة لبدء مشروعا صغيرا بهم تحت دعم وتأييد ومساندة الدولة وبالمثابرة والإخلاص سيكبر المشروع.. قائلا: "مفيش حد اتولد كبير".
وأكد أن الدولة تتجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يوجد بالمنطقة الصناعية مجمعا صناعيا يضم 68 وحدة صناعية، كما يجري العمل على دعم التكتلات الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مثل القرى المنتجة للعسل، والنباتات العطرية وكذلك محصول البطاطس.
وبين المحافظ، أهمية المشروعات الصغيرة حيث تعد من القطاعات الاقتصادية التي تحتل المراكز الأولى في التشغيل في عدد كبير من دول العالم المتقدم مثل الصين، حيث تتناسب المشروعات الصغيرة مع الأشخاص محدودي الدخل لأنها تعتبر مشروعات سهلة التنفيذ والبدء، وجميعها يبدأ برأس مال بسيط وعدد قليل من العمال، كما تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دفع اقتصاد الدول للتقدم والنمو والتخلص من البطالة وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب.
واستعرض مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات، الخدمات التي يقدمها الجهاز، سواء كانت مالية أو غير مالية، والتمويل المقدم للشباب لجميع المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، وما يتم تقديمه من خلال الجمعيات الأهلية للمواطنين البسطاء بالقرى المختلفة.
وأكد وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، أن المحافظة اتجهت إلى العمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل الحر وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.
واستمع المحافظ، لعدد من النماذج الناجحة لشباب وفتيات ، اتجهوا للعمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بتلك النماذج المشرفة.
ودعا الشباب إلى السعى والعمل الجاد وخاصة في ظل توفير كافة التسهيلات والدعم من جميع أجهزة الدولة.