شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللقاء الذي نظمته إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ضمن مبادرة «إيد على إيد نعمل مشروع جديد»؛ بهدف نشر ثقافة العمل الحر، والتعريف بالمشروعات الصغيرة.

وأعلن المحافظ، أن القيادة السياسية تعمل جاهدة على دعم التكتلات الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مطالبا بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المحافظ، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية؛ لزيادة دخل الأسر وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.

ودعا المحافظ، خلال اللقاء، الفتيات والشباب إلى التوقف عن التفكير في العمل الحكومي وتبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ومعرفة الفرص المتاحة داخل المحافظة لبدء مشروعا صغيرا بهم تحت دعم وتأييد ومساندة الدولة وبالمثابرة والإخلاص سيكبر المشروع.. قائلا: "مفيش حد اتولد كبير".

وأكد أن الدولة تتجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يوجد بالمنطقة الصناعية مجمعا صناعيا يضم 68 وحدة صناعية، كما يجري العمل على دعم التكتلات الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مثل القرى المنتجة للعسل، والنباتات العطرية وكذلك محصول البطاطس.

وبين المحافظ، أهمية المشروعات الصغيرة حيث تعد من القطاعات الاقتصادية التي تحتل المراكز الأولى في التشغيل في عدد كبير من دول العالم المتقدم مثل الصين، حيث تتناسب المشروعات الصغيرة مع الأشخاص محدودي الدخل لأنها تعتبر مشروعات سهلة التنفيذ والبدء، وجميعها يبدأ برأس مال بسيط وعدد قليل من العمال، كما تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دفع اقتصاد الدول للتقدم والنمو والتخلص من البطالة وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب.

واستعرض مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات، الخدمات التي يقدمها الجهاز، سواء كانت مالية أو غير مالية، والتمويل المقدم للشباب لجميع المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، وما يتم تقديمه من خلال الجمعيات الأهلية للمواطنين البسطاء بالقرى المختلفة.

وأكد وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، أن المحافظة اتجهت إلى العمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل الحر وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.

واستمع المحافظ، لعدد من النماذج الناجحة لشباب وفتيات ، اتجهوا للعمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بتلك النماذج المشرفة.

ودعا الشباب إلى السعى والعمل الجاد وخاصة في ظل توفير كافة التسهيلات والدعم من جميع أجهزة الدولة.