 عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على معالجة قضايا العائدين من جنوب السودان - بوابة الشروق
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عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على معالجة قضايا العائدين من جنوب السودان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 8:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 8:42 م

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور صديق تاور، حرص الدولة على معالجة التحديات التي تواجه السودانيين العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان، بالتعاون مع منظمة رعايتهم والجهات ذات الصلة والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم للمساهمة في مسيرة البناء والإعمار والتنمية في السودان بعد التغيير الذي شهده.

وقال محمد بابكر محمد، الأمين العام لمنظمة رعاية السودانيين العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان ،في تصريح صحفي عقب لقاء وفد المنظمة مع الدكتور صديق تاور، إن الوفد قدم عرضا لعضو مجلس السيادة حول المشكلات التي ظلت تواجه العائدين والمهجرين والمتمثلة في الهوية واستخراج الرقم الوطني والاستيعاب في الخدمة المدنية وتسوية حقوق العاملين الذين بلغوا سن المعاش وقضايا المزارعين.

وأشاد بابكر، بالدعم والمساندة التي ظل يقدمها المجلس السيادي للمنظمة، مؤكدا مواصلة لقاءاتهم بالمسؤولين بالدولة حتى يتم تجاوز كافة المشكلات التي تواجه السودانيين العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان.

 

 

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