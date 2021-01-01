الغيرة تدفع طبيب إلى الشروع في قتل رجل بحقنة مخدرة بإسرائيل

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حاول طبيب تخدير في إسرائيل قتل شريك امرأة كانت محط إعجابه بحقنه مخدرة، بحسب لائحة الاتهام.

وأعلنت وزارة العدل في إسرائيل اليوم الأربعاء، أن الطبيب 37 عاما، دخل شقة الرجل الواقعة في مدينة رحوفوت قبل قرابة أسبوعين.

وتردد أنه حاول التقرب من المرأة وهي طبيبة كانت تعمل معه.

وهاجم الطبيب الرجل خلال نومه بمسدس كهربائي ثم حاول حقنه بالعقار، غير أن الضحية استيقظ وتمكن من دفع المهاجم خارج الشقة.

وأوقفت الشرطة الطبيب الهارب بعد فترة قصيرة من الواقعة وتم العثور بين أشياء أخرى، على قنينات حقن وكمية كبيرة من المخدرات في سيارته، وكان هذا سيكون له أثر مميت من جرعة معينة.

كما أن الطبيب متهم الآن بالشروع في القتل والسرقة والتهجم على منزل.

وكان الشعور بالغيرة هو سبب قيام الطبيب بالشروع في قتل رجل بمخدر في إسرائيل.