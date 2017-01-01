تنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لمزارعي قرية المشاعلة لزيادة أشجار النخيل بالشرقية

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قال المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية تنفذ مدرسة حقلية إرشادية لزيادة إنتاجية أشجار النخيل المثمر لمزارعي قرية المشاعلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحميد، من المعمل المركزي لبحوث النخيل، والمهندس محمود الشناف من قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية والمهندس محمد فاروق مدير الإدارة الزراعية بأبو كبير، ومهندسي الإرشاد بإدارة أبو كبير الزراعية وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة.

كما تم استعراض الأهمية الاقتصادية لأشجار النخيل وطرق خدمته وكيفية إجراء عملية التقليم ومكافحة سوسة النخيل.