قال وزير ري دولة جنوب السودان ماناوا بيتر، إن المسلسلات والأفلام المصرية تشكل جزءًا كبيرًا من حياة المواطن الجنوب السوداني، مشيرًا إلى أن عادل إمام وسمير غانم وجورج سيدهم وعزت العلايلي ومحمود عبدالعزيز، من أبرز الممثلين المعروفين لدى شعب بلاده.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن بعض المسلسلات ارتبطت بوجدان المواطن الجنوب السوداني وخاصة المرتبطة بالريف والمتحدثة عن العمدة، موضحًا أن العمدة يشكل ركيزة اجتماعية وسياسية في القرية حتى الآن.

وتابع: «نشعر بوجود نفس الثقافة من الشهامة والتكامل الاجتماعي والأسرة الممتدة وأخيرا يربطنا النيل»، قائلًا إن ثقافة الدول الواقعة على صفاف النيل تتشابه مع بعضها البعض.

وذكر أن زيارات المسؤولين الجنوب سودانيين إلى القاهرة تتركز على أهمية تعزيز التواجد المصري في جوبا، منوهًا إلى أن غياب الدور المصري في جنوب السودان ليس من مصلحة الدولتين.

وأوضح أن جنوب السودان تمثل العمق الإفريقي الاستراتيجي لمصر، قائلًا إن مصر استدركت أهمية متابعة الاستثمار في جنوب السودان؛ بفضل التحول الهام في سياستها الخارجية.