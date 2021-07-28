كشف الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل انضمام الكراكة «حسين طنطاوي» لأسطول الهيئة.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، إن «التطوير والتحديث ضروري حتى وإن كانت قناة السويس هي أكبر وأكثر ممر ملاحي أمنًا»، معلقًا: «كل يوم بنقدم خدمات جديدة، وبنجيب كراكات على أعلى مستوى والأفضل تكنولوجيا والأعلى قدرات».

وأضاف: «امتلاك القدرة يجعلنا في المقدمة دائما، والكراكة حسين طنطاوي وفترت علينا عملة صعبة، فهي تعمل في القاع الصخري، الآن نمتلك أكبر كراكتين في الشرق الأوسط، والأموال التي صُرفت سنحصد أضعاف أضعافها».

وحول تسميتها بـ«حسين طنطاوي»؛ أوضح: «المشير كان دائما يبحث عن مصلحة الوطن والقوات المسلحة، وتحمل ما لم يتحمله بشر في فترة صعبة من البلاد، ويشرفنا أن نضع اسمه على أكبر كراكة لدينا، وندعوه أن يشرفنا الأسبوع القادم لرفع العلم عليها».

ووصلت الكراكة «حسين طنطاوي»، منطقة البحيرات الكبري بالمجري الملاحي لقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، محملة علي متن سفينة «TAI AN KOUh».