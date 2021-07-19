قال زهير حمدي، الأمين العام للتيار الشعبي التونسي، إن قرارات الرئيس قيس سعيد هي استجابة لمطالب الشعب التونسي خلال الأشهر الماضية، موضحًا أن الثورة اختطفت من قبل جماعة الإخوان، منذ 10 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الإخوان تمكنوا من بسط نفوذهم على المجتمع ومؤسسات الدولة كافة، مشيرًا إلى ممارستهم لأسلوب عصابة اختطفت البلاد من شعبها، الذي تعمدوا إفقاره.

وذكر أن تونس تحاول أن تصفى تركة الإخوان وإقامة انتخابات جديدة نزيهة، مشددًا على محاسبة كل من أجرم في حق البلاد خلال الـ 10 أعوام الماضية.

وتوجه بكلمة لرئيس الجمهورية التونسية: «لا ينبغي عليك أن تتراجع، لأن هذه فرصة قد لا تتكرر في المستقبل»، مضيفًا أن الفترة المقبلة لابد أن يتم تطهير المشهد السياسي ممن أفسدوا الحياة السياسية بتونس.

