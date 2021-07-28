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حقق منتخب الدنمارك لكرة اليد فوزا كبيرا على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 31-21 في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” المقامة في الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس .

ونجح لاعبي الدنمارك في الحفاظ علي صدارتهم للمجموعة الثانية بالفوز علي منتخب البحرين بنتيحة 31-21 في مباراة سيطر عليها بطل العالم منذ بدايتها.

وتتصدر الدنمارك المجموعة التي تضم منتخب مصر بجانب منتخبات السويد والبرتغال والبحرين، بعدما نجح في تحقيق فوزها الثالث تواليا.

ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة مديره الفني روبرتو جارسيا باروندا، خوض ثالث منافساته بالمجموعة الثانية، ضمن منافسات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

يواجه المنتخب المصري صباح اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021 في تمام الساعة 7:15 صباحا، نظيره الياباني في مباراه يريد المنتخب المصري الفوز بها، لتعويض الهزيمة اللي لحقت به بعد مباراته الثانية امام بطل العالم منتخب الدنمارك والتي جاءت بنتيجة 32-27.

وكان المنتخب المصري تغلب في أولي مواجهاته امام منتخب البرتغال بنتيجة 37-31.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري في الجولة الرابعة منتخب السويد يوم الجمعة الموافق 30 يوليو 2021، في تمام الساعة 9:15 صباحا.

.وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.