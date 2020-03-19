بنجلاديش تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي

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دعت حكومة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد المستثمرين الأجانب إلى المساعدة في المحافظة على وتيرة النمو الاقتصادي القوية لبلادها.

وقال شبلي رباية الإسلام رئيس هيئة سوق المال البنجلاديشية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "نحتاج إلى مزيد من الاستثمار لزيادة معدل النمو.. نريد أصدقاءنا الدوليين وبخاصة أصدقاءنا المستثمرين الأمريكيين للقدوم إلى بنجلاديش وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار والذي توفره بنجلاديش حاليا".

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن المحللين الذين استطلعت رأيهم يتوقعون نمو اقتصاد بنجلاديش خلال العام المالي الحالي بنسبة 6. 5% ليصبح ثاني أسرع اقتصادات آسيا نموا بعد الاقتصاد الصيني المنتظر نموه بمعدل 5ر8% ثم يصبح أسرع هذه الاقتصادات نموا عام 2023 بمعدل 3. 7% سنويا.

في الوقت نفسه فإن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد يهدد بعرقلة الأداء القوي للاقتصاد.

وتستهدف حكومة بنجلاديش تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول يوليو الحالي قدره 2. 7% من إجمالي الناتج المحلي من خلال مشروعات البنية التحتية والتي تتضمن إنشاء أول خط قطارات أنفاق بتمويل ياباني وتوسيع مطار داكا الدولي.

كما تعتزم تحويل شاطئ كوكس بازار للسياحة والذي يعتبر أكبر شاطئ طبيعي بكر إلى مركز سياحي دولي.