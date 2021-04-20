مسؤول بالصحة العالمية: حريصون على نقل تجربة مصر في علاج فيروس سي بإقليم شرق المتوسط

قال الدكتور أحمد صبري، المسؤول التقني لبرنامج الالتهاب الكبدي الوبائي بقسم الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي بشرق المتوسط، إن مصر من الدول الرائدة في القضاء على فيروس سي، مشيرًا إلى بدء الرحلة منذ عام 2006 بعمل اللجنة القومية التي تم تفعيلها تحت رعاية مبادرة «100 مليون صحة».



وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حضرت اليوم الاجتماع الدوريللاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي وتحدثت بالأرقام عن علاج 2.2 مليون شخص بالمجان من فيروس سي.



وتابع: «حريصون على نقل تجربة مصر في علاج فيروس سي في إقليم شرق المتوسط خاصة وأن هناك دول بها أعداد إصابات»، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تحرص على مساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثالث المعني بالصحة.



وأوضح أن مبادرة الصحة العالمية بادرت خلال عام 2016 بوضع استراتيجية للقضاء على الالتهاب الكبدي، مضيفًا أنه تم ترجمة ذلك إلى خطة عمل واضحة في عام 2017 وتبنتها كل الدول في الإقليم.



وأشار مسؤول الصحة العالمية، إلى تحقيق 20 دولة من بين 22 بالإقليم لأقل من 1% كمعدل انتشار لفيروس بي ومن بينهم مصر.



يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي لالتهاب الكبد في 28 يوليو من كل عام، والغرض منه هو إذكاء الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي، وهو التهاب في الكبد يتسبب في مجموعة من المشاكل الصحية، بما فيها سرطان الكبد.