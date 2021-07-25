السلطات الصحية البلجيكية: ارتفاع جميع مؤشرات كورونا خلال الشهر الحالي

كشفت السلطات الصحية البلجيكية، عن ارتفاع كافة مؤشرات فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وأشارت السلطات - في أحدث تقديراتها حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الأربعاء - إلى أن متوسط الإصابات اليومية بالوباء وصل إلى 1481 حالة خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي، ما يعني ارتفاعًا مقداره 10% عن الأسبوع الذي سبقه، مضيفة أن ذلك أيضًا ينطبق على حالات الوفاة، إذ تم تسجيل معدل يومي وسطي قدره حالتين في الفترة نفسها، بعد أن كانت الوفيات بسبب الوباء قد انخفضت إلى ما دون الحالة الواحدة يوميًا خلال العشرية الأولى من الشهر الحالي.

أما فيما يخص اللقاحات، فقد بلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح 69% من مجموعة البالغين في بلجيكا، منهم 54% تلقوا الجرعتين كاملتين.

يذكر أن الوباء قد أصاب حوالي مليون ومئة شخص وأودى بحياة 25230 آخر في البلاد منذ بداية انتشاره.