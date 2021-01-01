 الرئيس الموريتاني يبحث هاتفيا مع نظيره التونسي القضايا الراهنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الموريتاني يبحث هاتفيا مع نظيره التونسي القضايا الراهنة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 7:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 7:01 ص

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد، اطلع خلاله على الأوضاع الجارية في تونس الشقيقة.
وذكرت الرئاسة الموريتانية في بيان أن ولد الشيخ الغزواني اهتم بالقضايا الراهنة في تونس نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في مجال استقرار المنطقة، وباعتبارها ذات تجربة ديمقراطية رائدة شكلت مثالا يحتذى به في القارة.
وأضافت أن الرئيسين استعرضا خلال الاتصال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأفادت بأن الرئيس التونسي تقدم بالشكر للرئيس الموريتاني على الاهتمام الكبير والانشغال الدائم بتونس وما يجري فيها، وطمئنه بخصوص الوضع العام في تونس.

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