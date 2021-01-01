ما زالت الاحتفالات مستمرة بقرية حاجر دنفيق في مركز نقادة بمحافظة قنا، احتفالًا بالطالب محمد منصور زهري نادي، الحاصل على المركز الأول في دبلوم المدارس الثانوية الصناعية الفنية نظام الثلاث سنوات للتعليم والتدريب المزدوج بعد حصوله على 563 درجة من إجمالي 570 درجة بنسبة 98. 77٪ التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

و«محمد منصور» من أسرة بسيطة كان يعمل باليومية ليوفر مصروفاته ومساعدة أسرته، كان حلمه الالتحاق بالثانوية العامة، إلا أن ظروفه أجبرته لالتحاق بالتعليم الفني المزدوج.

وأكد أنه كان مثابرًا اجتهد لتحقيق حلمه فوالده على المعاش كان يعمل سائقًا بشركة الكهرباء وله 3 أشقاء بنين و4 بنات، وكان يذاكر نحو 6 ساعات يوميًا.

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع المتفوقين من أبنائها الطلاب؛ تحفيزًا لهم ولزملائهم في الصفوف الأخرى على أن يحذوا حذوهم، فضلًا عن توصيل رسالة للطلاب أن الدولة تعتني وتهتم بالمتفوقين والمجتهدين، وتسعى جاهدة إلى استمرار تفوقهم الدراسي الذى وصلوا إليه.

ودعا المحافظ، جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.

ووجه الداودي، شكره للقيادات التعليمية بقنا، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية، لا سيما فيما يتعلق بمنظومة التعليم المزدوج الذي يهدف إلى تخريج كوادر فنية من الطلاب قادرة على مواكبة التطور العلمي في شتى التخصصات الفنية التي تخدم المجتمع.

ومن جانبه، بين الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن التعليم المزدوج يعد واحدًا من أهم الأدوات الأساسية التي تساعد الطلاب علي اكتساب المهارات الفنية اللازمة المؤهلة لسوق العمل ، حيث يقضي الطالب نسبة 70 % من الوقت المخصص للدراسة داخل المصانع والشركات مقابل 30% من الوقت للدراسة النظرية بالمدرسة.

وأشار إلى أن عدد طلاب التعليم الفني المزدوج بقنا 191 طالبا، موزعين على 6 تخصصات هم: "إلكترونات صناعية، وميكانيكا صيانة وإصلاح، ونجارة الأثاث، وتبريد وتكييف، وسيارات، وفني شبكات ومحطات مياه الشرب".

وأكد حصول ثلاثة طلاب من أبناء قنا على المراكز الأولى في التعليم المزدوج على مستوى الجمهورية في العام الماضي.