«الشروق» ترصد: السكان غادروا عقار الوراق قبل أيام وروماني تمسك بالبقاء

أهالي الوراق المتضررة يطالبون بتوفير مساكن بديلة

يعيش عدد من أسر شارع أبو النصر المتفرع من شارع القومية بالوراق في حالة من القلق والخوف، بعد انهيار عقار متصدع، أمس، أسفر عن وفاة مالكه، وسط مخاوف من تصدع العقارات المجاورة له.

الغريب في قصة عقار الوراق المنهار، أن مالكه روماني فوزي، الذي لقى مصرعه، رفض الامتثال لقرارات الحي بإخلاء العقار بعد تعرضه لشقوق وتصدعات على مدار الأشهر الماضية، إذ غادرت جميع الأسر قبل أيام إلى شقق أخرى باستثناء المالك.

"دعاء.ف"، 38 عاما، إحدى متضرري العقار المنهار، تقول إن كل الأسر انتقلت إلى شقة أخرى استأجرتها، بعدما شعروا بظهور تشققات فى حوائط وأعمدة العقار، وحدوث اهتزاز في العقار؛ ما دفعهم لتركه.

لكن مالك العقار رفض الخروج، وظل مع أسرته داخل العقار، في تمام الساعة السادسة صباحًا، استيقظ الضحية "مالك العقار" على صوت "تصدع" في العقار ثم انهيار جزئي في العمارة التي يسكن بها وصرخات واستغاثات أهالي العقار المجاور، حسبما تحكي دعاء.

أسرع "روماني"، مالك العقار، لينقذ طفلين فحملها على كتفه، وأنقذهما خارج المنزل، وعاد مرة أخرى لينقذ زوجته، التي مازالت داخل العقار، لكن فور دخوله انهارت الطوابق الأربعة فوق رأسه، ليلقى مصرعه، وظلت زوجته حية تتحدث من تحت الأنقاض حتى أنقذتها الجهات المشاركة في التنقيب.

أحد شهود العيان، لفت إلى استخراج جثة مالك العقار، بعد أن لقى مصرعه وتمكنت الحماية المدنية من انتشال ربة منزل من تحت أنقاض عقار الوراق المنهار، على قيد الحياة، بعد 6 ساعات من البحث ورفع الركام، وبعد تعالي أصوات صراخ واستغاثة تبين أنها زوجة مالك العقار، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأضاف أن الحماية المدنية استخدمت كلب حراسة، لتحديد مكان السيدة وتم إنقاذها، وتبين أنها تبلغ من العمر 32 عاما، مصابة بكدمات متفرقة.

"الحادث كان يشبه الانفجار وتسبب في انهيار جزئي بالعقارات المجاورة"، تقولها أم محمد التي انضمت إلى المغادرين من العقار، فيما وقف الأهالي فوق حطام المنزل للبحث عن مالك العقار وزوجته تحت الأنقاض.

ومن جهتها؛ طالبت إحدى السيدات المتضررة بتوفير مسكن لهم بسبب ما لحق بهم من ضرر في العقار المنهار، مؤكدة أن الحادث كبير وله تأثير كبير على كل العقارات المجاورة: "مش عايزين حاجة غير بيوت نعيش فيها إحنا ملناش غير ربنا، عشان إحنا كده هنام في الشارع".